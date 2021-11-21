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الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

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الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

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ألزمت الجزائرية البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة PVC البلاستيكية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية مراعاة لمعايير السلامة.

وتابعت أن المجلس منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC.

وأكدت الحكومة في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

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