بعد وفاتها.. 14 معلومة عن «بكيزة هانم»

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رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، حسبما أكد رضا طعيمة زوج ابنتها.

«المصري اليوم» ترصُد 14 معلومة عن الفنانة سهير البابلي:

1. بتاريخ 14 إبريل1937، ولدت سهير البابلي بمحافظة دمياط.

2. التحقت «البابلي» بمعهد الفنون المسرحية، بعد حصولها على الثانوية العامة، وكان من أساتذتها: حمدي غيث، وعبدالرحيم الزرقاني، وبجانب ذلك التحقت بمعهد الموسيقى، وهذا عرضها لضغوط عائلية كبيرة.

3. دفعها المخرج المسرحي الراحل فتوح نشاطي لاحتراف الفن، وانضمت للمسرح القومي، وهناك عملت مع أكبر نجمتين، سناء جميل وأمينة رزق.

4. كان أول عمل تُشارك به فيلم إغراء عام 1957، إخراج حسن الأمام، وبطولة صباح وشكري سرحان.

5. تزوجت سهير البابلي 5 مرات، وكان أول زيجاتها محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، وفي المرة الثانية تزوجت الفنان منير مراد، إذ أسلم من أجلها واسمه الحقيقي موريس زكي مرودخاي، ولد في عشرينيات القرن الماضي لعائلة يهودية تعْشق الفن، والده الملحن زكي موردخاي، وشقيقته هي الفنانة ليلى مراد، وتزوجت في المرة الثالثة من تاجر المجوهرات، أشرف السرجاني، وفي الرابعة تزوجت رجل الأعمال محمود غنيم، ثم في الخامسة تزوجت الفنان أحمد خليل، لكنهما انفصلا.

6. شاركت سهير البابلي في 41 فيلما سينمائيا، أشهرها: «حدوتة مصرية»، «نهر الحب»، «أميرة حبي أنا»، «البنات والصيف»، «يوم من عمري».

7. كما شاركت في 15 مسلسلًا تليفزيونيًا، ومن أهم أعمالها «بكيزة وزغلول»، و«قلب حبيبة»، و«مشيت طريق الأخطار»، و«الأيدي الناعمة».

8. شاركت «البابلي» في 12 مسرحية، من أهمها «ريا وسكينة»، و«مدرسة المشاغبين»، و«يا حلوة ما تلعبيش بالكبريت»، و«شمشون جليلة»، و«مسرحية سليمان الحلبي».

9. اعتزلت الفن عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وعادت للتمثيل عام 2006 بمسلسل «قلب حبيبة».

10. كشفت «البابلي» فيما بعد أن الإمام الراحل، محمد متولي الشعراوي، كان صاحب الفضل في ارتدائها الحجاب.

11. وفي لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ظهرت فيه نيفين الناقوري، ابنة الفنانة، لتتحدث عن والدتها الأم والإنسانة، كما قالت إن أقرب الفنانات لوالدتها يسرا، شادية، وإسعاد يونس.

12. جاء آخر ظهور للفنانة سهير البابلي في حفل افتتاح مسرح نقابة الممثلين المصرية، إذ تم تكريم الفنانة على جميع أعمالها.

13. توفيت خلال الشهر الذي توفي به طليقها الفنان الراحل أحمد خليل.

14. توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في أسبوع الذكرى السنوية لصديقتها الفنانة الراحلة شادية، حيث قدما سويا أشهر أعمالهم الفنية مسرحية «ريا وسكينة».