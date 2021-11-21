★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر سعر الذهب اليوم، مساء الأحد، 21 نوفمبر 2021، بعد آخر تحديث من الصاغة، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر 808 جنيها، وهى نفس أسعار الذهب ، مساء الجمعة ن بعدما حققت انخفاضا كبيرا قبل اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية

وشهد سعر الذهب هبوط كبير خلال نهاية الإسبوع بعدما أعلن احد اعضاء الاحتياطى الاتحادى الامريكى مطالبته بتسريع اجراءات تخفيف الدعم الإقتصادى وأهمها رفع الفائدة وتقليس مشتريات السندات،

وخسر سعر الذهب عالميًا مايزيد عن 16 دولارا في الأوقية في ختام التعاملات بالبورصة يوم الجمعة الماضية، كما خسر محليا من 4 إلى 6 جنيهات فى الجرام الواحد .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الأحد، 923 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الأحد، 808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الأحد، 693 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الأحد، ما بين 6464 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

توقفت أسعار الذهب عالميا، عند الأسعار المنخفضة التى حققتها مساء الجمعة بسبب توقف التداول لاغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية ، وكان سعر الذهب قد تراجع قبل اغلاق البورصة مباشرة بنسبة ، 0.6%، وأغلق الذهب عند 1846.02 دولار للأوقية .

استقرت اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، عند اسعار الجمعة وتنتظر عودة البورصة صباح الاثنين، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.17 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 931.63 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 698.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،846.02$ .

تراجع كبير.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الجمعة 19-11-2021

يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا صباح الجمعة 18-11-2021

تراجع عالمى ومحلى.. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الخميس 18-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا صباح الخميس 18-11-2021