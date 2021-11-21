المركز الوطنى للتطوير المهني والتعليمي يعقد ورشة لتطوير لائحة 2021

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بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التدريب بالقطاع الخاص

عقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأحد، الورشة الموسعة لتحكيم لائحة التطوير المهني التعليمي؛ شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التطوير المهني التعليمي والتدريب وبعض المهتمين من القطاع الخاص.

وافتتح الورشة رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وألقى كلمة أوضح من خلالها حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته وتنظيم عمليات التطوير المهني وبرامجه وحوكمة إجراءاته.