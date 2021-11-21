إنتر يهزم نابولي في لقاء مثير

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أنهى إنتر ميلان سجل نابولي الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما انتفض وفاز 3-2 في ملعب سان سيرو، ليقلص الفارق مع منافسه المتصدر إلى أربع نقاط.

وأقيمت المباراة بإيقاع سريع، وتقدم نابولي مبكرا بهدف بضربة رأس من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 17.

لكن إنتر صاحب المركز الثالث لم ييأس وأدرك التعادل بواسطة هاكان شالهان أوغلو من ركلة جزاء بعد ثماني دقائق، قبل أن يضيف زميله إيفان بريشيتش الهدف الثاني قبل الاستراحة.

ونال إنتر أفضلية جديدة بعد مرور ساعة من اللعب بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد هجمة مرتدة سريعة.

وقلص دريس ميرتنز الفارق لنابولي قبل 12 دقيقة من النهاية لكن هذا لم يكن كافيا ليمنع فريق لوشيانو سباليتي من التعرض لأول هزيمة في 13 مباراة بالدوري.

ولدى إنتر 28 نقطة وبفارق بأربع نقاط عن نابولي وميلان.