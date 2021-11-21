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خبير مصرفي: رفع معدل الفائدة يزيد تكلفة التمويل

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خبير مصرفي: رفع معدل الفائدة يزيد تكلفة التمويل خبير مصرفي: رفع معدل الفائدة يزيد تكلفة التمويل

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قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن رفع معدل الفائدة من شأنه أن يزيد تكلفة التمويل، وهذا سينعكس على سعر السلعة المباعة للمستهلك في النهاية، مما سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي المصري يعمل على زيادة الإنتاج، من خلال دعم بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي والصناعي والقطاع التكنولوجي، وهذا الأمر يأتي في إطار استكمال برنامج الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل خفض الدعم، ورفع بعض الضرائب القيمة المضافة، وهذا أثر على معدل التضخم، ومع أزمة كورونا لم تقم الدولة بغلق الدولة بشكل كامل، مما أدى لتحقيق معدل نمو إيجابي لم يتحقق في الدول الكبرى.

المصرى اليوم

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