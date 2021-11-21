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التعادل السلبي يحسم مباراة المقاصة والاتحاد في الدوري

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التعادل السلبي يحسم مباراة المقاصة والاتحاد في الدوري التعادل السلبي يحسم مباراة المقاصة والاتحاد في الدوري

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حسم التعادل السلبي مباراة المقاصة والاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب الكلية الحربية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوي، وسط انحسار الكرة في وسط الملعب، في ظل مخاوف كلا الفريقين، خسارة نقاط المباراة الثلاثة.

وبدأ الاتحاد السكندري اللقاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: صبري رحيل- السيد سالم – ساليفو مورو – هشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور – مروان عطية – أحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم:سعيدو سيمبوري- كريستوفر موبولولو – فوزي الحناوي.

وفي المُقابل بدأ مصر المقاصة اللقاء بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: هشام شعبان، أحمد صبيحة، أحمد منعم، على فتحي

خط الوسط: سعيد الونش، محمد محسن ليلة، سيرجي ايريك

خط الهجوم: جوزيف أتولا، جون أفيري، حسام عبدالواحد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 8 نقاط بالمركز السادس، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة، إلى 5 نقاط بالمركز 11.

المصرى اليوم

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