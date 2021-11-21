جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

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يواصل فريق تشيلسي التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشر.

ويحتل البلوز القمة برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ليفربول ثالثًا برصيد 25 نقطة.

ويتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن آرسنال الخامس، وولفرهامبتون سادسا برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة متساويًا مع برايتون، ويأتي كريستال بالاس في المركز العاشر بـ16 نقطة.

وأصبح إيفرتون في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

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