  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

Print
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل فريق تشيلسي التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشر.

ويحتل البلوز القمة برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ليفربول ثالثًا برصيد 25 نقطة.

ويتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن آرسنال الخامس، وولفرهامبتون سادسا برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة متساويًا مع برايتون، ويأتي كريستال بالاس في المركز العاشر بـ16 نقطة.

وأصبح إيفرتون في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

مشاهدة ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم هنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة