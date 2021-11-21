«دخل الإسلام من أجلها.. وآخر والد ابنتها الوحيدة».. 5 أزواج في حياة سهير البابلي

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رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا، مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا، بعد رصيد فني كبير من خلال شاشات التلفزيون والسينما وخشبة المسرح، حيث ظهرت الموهبة عليها في سن مبكرة، وخلال مشوارها الفني تزوجت «البابلي» 5 مرات لم تنجب منهم سواء ابنتها الوحيدة «نفيين» من زوجها محمود الناقوري ومن بينهم شخص دخل الإسلام من أجل الارتباط بها.

وترصد «المصري اليوم» تفاضيل زيجات الراحلة سهير البابلي...

1- تزوجت من محمود الناقوري وانجبت منه ابنتها الوحيده نفيين

2- تزوجت الفنانة الراحله سهير البابلي من الفنان منير مراد، إذ اسلم من اجلها واستمر زواجهم لاكثر من 9 سنوات

3- تزوجت في المره الثالثة من تاجر المجوهرات الشهير أشرف السرجاني

4- تزوجت من رجل الاعمال محمود غنيم

5- تزوجت من الفنان الراحل أحمد خليل، لكنهما انفصلا،والذي توفي خلال الشهر الجاري.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.