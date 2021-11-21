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ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم

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ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم
"عسيري": لا علاقة للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بهذا الأمر

ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات

توقع استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، ارتفاع مضاعفات الإنفلونزا هذا الموسم بين نسبة كبيرة ممن يصابون بها، وذلك نتيجة تراجع مستوى الأجسام المضادة لهذا الفيروس بعد إجراءات واحترازات كورونا للفترة الماضية.

جاء ذلك في تعليق للدكتور عسيري، حول ادعاء بأن إجراءات كورونا الوقائية تسببت في ضعف المناعة، وهو ما يسبب شدة أعراض الانفلونزا، حيث بيّن أن ذلك غير صحيح، وأن الاحترازات لا تضعف المناعة، والذي يحصل أن كل شتاء يصاب 10٪ من المجتمع بالإنفلونزا والغالبية تتعافى ويبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفاتها في الشتاء الذي يليه.

وأضاف بأن الشتاء الماضي اختفت تقريباً فيه الإنفلونزا بفضل الله ثم بفضل احترازات كوفيد، وبالتالي يتوقع أن تكون مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد ما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا، ومؤكداً بأن لقاح الانفلونزا يحل هذه المشكلة بمشيئة الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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