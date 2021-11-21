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غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة الأهلي

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غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة الأهلي غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة الأهلي

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أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا الاثنين، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود رضا.

خط الدفاع: خالد سامي، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، السيد الشبراوي، يحيي حامد، ايهاب سمير، محمود علاء، بازوكا.

خط الوسط: حميد ماو، إبراهيم صلاح، أحمد الندري، أحمد عفيفي، أشرف السيد، خالد الاخميمي، ابراهيما كونيه، أحمد الشيخ، باولن فوافي، هشام بلحة.

خط الهجوم: عبدالرحمن «اجويرو»، عبده يحيي، أحمد غنيم.

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