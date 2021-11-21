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لولا لطف ربنا.. الإعلامي جمال الشاعر يروي تفاصيل نجاته من حادث مروع

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لولا لطف ربنا.. الإعلامي جمال الشاعر يروي تفاصيل نجاته من حادث مروع لولا لطف ربنا.. الإعلامي جمال الشاعر يروي تفاصيل نجاته من حادث مروع

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علق الإعلامي جمال الشاعر، على نجاته هو وزوجته من حادث مروع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

وقال «الشاعر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «كنت أسير على طريق المحاجر وهو طريق ليس مجهز جيدا، للوصول إلى الطريق الدائري الأوسطي، لكي أصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

أوضح: «الطريق طوله 10 كيلو متر، ولا يوجد به أي أعمدة إنارة أو لافتات، أو أي مخارج واضحة»، مؤكدا: « كثيره الناس بتضيع فيها على هذا الطريق، نتيجة للحوادث القاتلة».

وأشار الإعلامي جمال الشاعر: «لولا لطف ربنا كانت هتكون مأساة كبيرة.. والعربية طلعت دخان والناس جات بطفايات علشان متولعش».

وأكد: «أنا بصحة جيدة وزوجتي أيضا وأحمد الله على ما وصلنا إليه حيث أنقذتنا العناية الإلهية من موت محقق بسبب حادث السيارة التي كادت أن تنفجر».

المصرى اليوم

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