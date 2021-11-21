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نوال الزغبي عن محمد رمضان: «مين ده ؟.. معرفوش بيعمل إيه ؟»

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نوال الزغبي عن محمد رمضان: «مين ده ؟.. معرفوش بيعمل إيه ؟» نوال الزغبي عن محمد رمضان: «مين ده ؟.. معرفوش بيعمل إيه ؟»

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حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأحد، ضيفة على برنامج «أهلا وزحامًا» على راديو «إنرجي 92.1»، مع باسم كميل وسارة المنذر.

وكشفت «نوال» خلال فقرة الاسئلة في البرنامج عن رأيها في أغاني المهرجانات قائلة: «مش بسمعها أوي مش ذوقي الخاص، هناك بعض الشباب يقدم أغاني الراب بطريقة جيدة، بس المؤكد أن المزيكا أذواق»، وبسؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت: «مين ده؟ معرفوش بيعمل إيه ؟»، حسب قولها.

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا، قالت «نوال»: «أنا بكتب بنفسي على تويتر، وأحب دائماً أن أقدم للمتابعين طاقة إيجابية، واقدم لهم خبرة من الحياة وبعض النصائح المفيدة، أشعر بالمسئولية نحو نشر الطاقة الايجابية عبر حساباتي المختلفة».

وأكملت: «أنها من محبي، تويتر ثم انستغرام والفيس بوك، وإنها ليست من محبي تطبيق التيك توك«.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرا، كليب أغنيتها الجديدة «عليه ابتسامة» عبر موقع «يوتيوب»، من إنتاج شركة روتانا.

الأغنية تأتي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.

المصرى اليوم

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