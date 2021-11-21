ارتباك شديد في مواعيد قطارات السكة الحديد .. والتأخيرات بلغت 4 ساعات

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تشهد محطة مصر برمسيس حالة من الارتباك الشديد في التشغيل بسبب تأخير قطارات والتي تراوحت ما بين 3-4 ساعات بين القطارات المكيفة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن حركة القطارات بمحطة مصر منذ الصباح الباكر تعاني من الارتباك وحتى الآن، والتأخيرات تجاوزت أكثر من ثلاث وأربع ساعات.

وأضافت أن قطار 2012 الـ vip مقرر قيامه الساعة 5.30 عصرًا لم يتحرك حتى الساعة الثامنه مساءً، وقطار الإسكندريه 926 الـ vip مقرر قيامه 7 مساءً لم يتحرك حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن السكة الحديد أرجعت السبب إلى الأمطار الشديدة التي أثرت على خطوط السكة.