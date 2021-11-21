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استشاري: الوقاية من القدم السكري أمر ممكن

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استشاري: الوقاية من القدم السكري أمر ممكن استشاري: الوقاية من القدم السكري أمر ممكن

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قال الدكتور إيهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر وأمراض الكلى والفشل الكلوي، إن الوقاية من القدم السكري أمر ممكن من خلال فحص الشرايين كل عام، وفي حال وجود أي انسداد يتم علاجه، مشيرًا إلى أن الفحص في منتهى الأهمية، لأنه قد يمنع مضاعفات قد السكر أو الوصول إلى مرحلة البتر.

وتابع «مفيد»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مريض السكر عليه أن يتعامل مع هذا المرض على أنه صديق، وتغير نظام حياته إلى نظام صحي، وممارسة الرياضة قد الإمكان، والقيام بفحوصات بشكل مستمر.

وأشار إلى أن هناك إمكانية للسيطرة على مضاعفات السكر في البداية، وفي حال تأخر العلاج لهذه المضاعفات قد يتطور الأمر، ولا يستطيع الطبيب السيطرة على هذه المضاعفات ونصل إلى بتر القدم السكري على سبيل المثال.

المصرى اليوم

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