محافظ الإسكندرية: سقوط بلكونة على المواطنين بسبب موجة الطقس السيئ

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الاستعدادات لموسم النوات هذا العام كان على غير العادة، وبدأت الاستعدادات منذ 4 شهور على الأقل، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتطهير «الشنايش» بشكل جيد جدًا، وتم العمل على تطوير أسطول السيارات الخاصة بالصرف الصحي.

وتابع «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بـ 1.3 مليار جنيه لصالح الصرف الصحي، وهذا أدى لإصلاح جزء كبير من البنية التحتية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الاسكندرية تعرضت لنوة شديدة على مدار الـ24 ساعة، ورغم ذلك لم يحدث أي تعطيل في الطريق السريع بالإسكندرية.

ولفت إلى أن المحافظة تعرضت لكم غير عادي للأمطار، وما زال جاريا احتساب الأمطار من خلال هيئة الأرصاد، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الأمطار ليلًا حتى صباح الغد ستكون خفيفة.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بتعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، ومن يوم الاثنين تعمل المدارس بشكل اعتيادي تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك 10 مدارس يتم سحب منها المياه المتراكمة بسبب الأمطار خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن اليوم شهد سقوط بلكونة على بعض المواطنين من منزل متهالك بسبب حالة الطقس السيئة، مما أدى لبعض الإصابات البسيطة، كما أن هناك مواطن توفى عند إصلاح عمود كهربائي، وهذه الحادثة ليس لها أي علاقة بحالة الطقس السيئ.