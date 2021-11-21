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استشاري: 80% نسبة الإصابة بالسكر حال إصابة أحد الوالدين بهذا المرض

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استشاري: 80% نسبة الإصابة بالسكر حال إصابة أحد الوالدين بهذا المرض استشاري: 80% نسبة الإصابة بالسكر حال إصابة أحد الوالدين بهذا المرض

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قال الدكتور إيهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر وأمراض الكلى والفشل الكلوي، إن مرض السكر لا يؤدي إلى أعراض مزعجة في البداية، وتتمثل الأعراض في البداية التبول كثيرًا أو العطش كثير، ومع الوقت تختفي هذه الأعراض، ولكن إذا استمرت معدلات السكر عالية لفترة طويلة، يكتشف المريض إصابته بالكثير من المشاكل في الكلى والقدم والعين والقلب.

وتابع "مفيد"، خلال حواره ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن المتابعة المستمرة وضبط مستوى السكر بشكل مقارب للطبيعي هو الشيء الوحيد الذي يمنع الإصابة بمضاعفات مرض السكر.

ولفت إلى أن هناك علامات تدل على أن الشخص عرضة للإصابة بالسكر، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالسكر في حال إصابة الأب أو الأم بالسكر تصل لـ80%، خلاف أن وجود قد يكون علامة على الإصابة بالسكر، بالإضافة لوجود خط في الرقبة غامق، وهذا دليل على أن مقاومة الأنسولين عالية.

المصرى اليوم

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