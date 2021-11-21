استشاري: إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات سواء خبرة الجراح، أو من خلال الادوات المستخدمة للطبيب.

وشدد «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، على ضرورة اختيار العملية الأولى بشكل جيد، لكي تكون العملية الأولى والأخيرة، وتجنب أي مضاعفات قد تحدث عند تعديل العملية.

وتابع «السبكي»، أن الطبيب من خلال خبرته، يجب أن يختار العملية المثالية لمريض سمنة، لكي لا تفشل العملية حال تغير النمط الغذائي للمريض، مشيرًا إلى ضرورة الحديث مع المريض لمعرفة سلوكه الغذائية، وبالتالي اختيار العملية المناسبة، لهذا النظام.