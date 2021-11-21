  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات

Print
استشاري: إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات استشاري: إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات سواء خبرة الجراح، أو من خلال الادوات المستخدمة للطبيب.

وشدد «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، على ضرورة اختيار العملية الأولى بشكل جيد، لكي تكون العملية الأولى والأخيرة، وتجنب أي مضاعفات قد تحدث عند تعديل العملية.

وتابع «السبكي»، أن الطبيب من خلال خبرته، يجب أن يختار العملية المثالية لمريض سمنة، لكي لا تفشل العملية حال تغير النمط الغذائي للمريض، مشيرًا إلى ضرورة الحديث مع المريض لمعرفة سلوكه الغذائية، وبالتالي اختيار العملية المناسبة، لهذا النظام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة