غرناطة ضد ريال مدريد: الميرنجي يواصل تفوقه الكاسح ضد الفريق الأندلسي

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حقق ريال مدريد انتصارًا كبيرًا خارج قواعده ضد غرناطة بنتيجة 4-1، في مباراة ضمن الجولة الرابعة عشر من لا ليجا.

وتقدم الضيوف بهدفين دون مقابل بعد 25 دقيقة من بداية المباراة عن طريق ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة قبل نهاية الشوط بـ 11 دقيقة عن طريق المهاجم الكولومبي لويس سواريز.

وفي بداية الشوط الثاني اعاد فينيسيوس جونيور الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث للضيوف.

وتعقد الأمور على أصحاب الأرض بعد طرد لاعب الوسط الإسباني، مونشو، في الدقيقة 67.

ولحق المدرب روبرت مورينو بلاعبه بعد ان طرده حكم المباراة نتيجة الإعتراض بشكل غير لائق.

وأنهى الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي المباراة عمليًا بتسجيله الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بـ 14 دقيقة.

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة في قمة الترتيب، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

رجل المباراة:

حصل توني كروس على جائزة رجل المباراة بعد اداء كبير من لاعب الوسط الألماني الذي صنع الهدفين الأول والثاني لفريقه في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ماركو أسينسيو سجل 4 أهداف في 11 مشاركة مع ريال مدريد في الدوري خلال الموسم الحالي، وهو ما يقل بهدف عما سجله في الدوري خلال الموسم الماضي بأكمله (5 أهداف في 35 مشاركة).

- فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب من نادي في لا ليجا مولود في عام 2000 يسجل 10 أهداف على الأقل في مختلف البطولات خلال موسم واحد.

- الجناح المهاجم البرازيلي سجل 8 أهداف في الدوري بعد أول 13 مباراة لريال مدريد في الموسم الحالي، وهو ما يزيد عما سجله في المواسم الثلاث الماضي في لا ليجا (إجمالي 7 أهداف).

- توني كروس صنع 57 تمريرة حاسمة في لا ليجا مع ريال مدريد. منذ وصوله للنادي في صيف 2014، فقط ليونيل ميسي (98) ولويس سواريز (73) وكريم بنزيما (62) صنعوا أكثر من لاعب الوسط الألماني في المسابقة.

- ريال مدريد حققوا 13 انتصارًا متتاليًا ضد غرناطة مسجلين 44 هدفًا مع استقبال 7 أهداف من النادي الأندلسي.