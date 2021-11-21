  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المركز الثقافي الروسي يحتفل بيوم الطفل العالمي

Print
المركز الثقافي الروسي يحتفل بيوم الطفل العالمي المركز الثقافي الروسي يحتفل بيوم الطفل العالمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم إدارة البيت الروسى بالقاهرة ورشة فنية للاحتفال بيوم الطفل العالمى، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954، الذي يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وهنأ «مراد جاتين» مدير المراكز الثقافية الروسية في ، الأطفال في مصر وروسيا بيوم الطفولة العالمى، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، في ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم.

أكد «شريف جاد» مدير النشاط الثقافى بالبيت الروسى، أن الادارة الروسية تبدى اهتماماً كبيراً بالأطفال سواء من خلال تنوع الأنشطة التعليمية والرياضية تحت اشراف مدرسين متخصصين، كما يتم تنظيم حفلات خاصة بهم لإبراز قدراتهم الفنية.

وقدمت «مروة خليل» المسؤول الإدارى بقسم اللغات الشكر لأهالى الأطفال الذين حرصوا على مشاركة البيت الروسى الاحتفال باليوم العالمى للطفل، كما عبرت «ندى محمود» مسؤولة قسم الأطفال بالبيت الروسى عن سعادتها بالمواهب المتميزة للأطفال خلال الورشة الفنية والأنشطة المختلفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن