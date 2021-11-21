المركز الثقافي الروسي يحتفل بيوم الطفل العالمي

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نظم إدارة البيت الروسى بالقاهرة ورشة فنية للاحتفال بيوم الطفل العالمى، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954، الذي يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وهنأ «مراد جاتين» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الأطفال في مصر وروسيا بيوم الطفولة العالمى، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، في ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم.

أكد «شريف جاد» مدير النشاط الثقافى بالبيت الروسى، أن الادارة الروسية تبدى اهتماماً كبيراً بالأطفال سواء من خلال تنوع الأنشطة التعليمية والرياضية تحت اشراف مدرسين متخصصين، كما يتم تنظيم حفلات خاصة بهم لإبراز قدراتهم الفنية.

وقدمت «مروة خليل» المسؤول الإدارى بقسم اللغات الشكر لأهالى الأطفال الذين حرصوا على مشاركة البيت الروسى الاحتفال باليوم العالمى للطفل، كما عبرت «ندى محمود» مسؤولة قسم الأطفال بالبيت الروسى عن سعادتها بالمواهب المتميزة للأطفال خلال الورشة الفنية والأنشطة المختلفة.