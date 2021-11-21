الهياجنة : تطعيم الطلاب ضرورة ملحّة لمواصلة الانفتاح

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جى بي سي نيوز :– أكد مسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، أن تطعيم طلاب المدارس والجامعات أصبح الآن ضرورة ملحة وطارئة.

وتساءل “لماذا يجب أن يتم تطعيم طلاب المدارس والجامعات؟”، متابعا “بعيدا عما يمكن الاختلاف عليه عن أسباب ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في الأسابع الحالية في الأردن فإن تطعيم طلاب المدارس والجامعات أصبح الآن ضرورة ملحة وطارئة لأسباب مختلفة”.

وأضاف في منشور عبر “فيسبوك” السبت، “بكل بساطة ووضوح لا يمكن لنا في الأردن أن نواصل الانفتاح الآن وبالذات في مدارسنا أو جامعاتنا دون تحصين طلابنا تماما كما يحصل الآن في الدول المتقدمة علما أن برنامجنا الوطني للتطعيم كان غالبا متفوقا على كثير من برامج الدول الغنية”.

وحول الأسباب، قال الهياجنة إن الوصول لمناعة مجتمعية في ظل متحور دلتا يتطلب تحصين ما لا يقل عن 80 بالمائة من المجتمع.

وبين أن نسبة الفئة العمرية من 5-24 سنة في الأردن تصل إلى 45 بالمئة، “أي أننا ببساطة لا يمكن أن نصل للمناعة المجتمعية دون إشراك هذه الفئات في برنامج التطعيم ضد كورونا”، لافتا إلى أن “هذه الفئات العمرية الشابة فئات نشطة جدا وناقلة للمرض بشكل فعال جدا مع معرفتنا بظروف الاختلاط والاكتظاظ في مؤسساتنا التعليمية”.

ولاحظ الهياجنة في الأشهر الماضية أن نسب الإصابة وسط هذه الفئات العمرية يزداد بشكل مضطرد، مستشهدا بدول متقدمة (كأمريكا وكندا) بدأت تطعيم هذه الفئات مع أن نسب هذه الفئات في تلك المجتمعات منخفضة بالقياس إلى المجتمع الأردني (لاحظ الجدول المدرج مفصلا الوضع في أمريكا).