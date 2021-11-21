الغذاء والدواء تنفي بيع لحوم حمير بمنشآت في المملكة

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جى بي سي نيوز :- نفى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم حمير في عمان.

وأكّد مهيدات، في بيان صحفي صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله غير صحيح، نافيا وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق المملكة.

وشدد على أن كافة المنشآت الغذائية، بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها، بما فيها الفروع المُستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.

ودعا مهيدات إلى تحري الحقيقة، والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكّد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها؛ تجنبا لتضليل المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين، للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.