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"القوات اللبنانية" ترد على اتهامات "حزب الله" لها بمجزرة الطيونة

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"القوات اللبنانية" ترد على اتهامات "حزب الله" لها بمجزرة الطيونة "القوات اللبنانية" ترد على اتهامات "حزب الله" لها بمجزرة الطيونة

جي بي سي نيوز :- جدد حزب "القوات اللبنانية" نفي الاتهامات الموجهة له وخاصة من جانب "حزب الله"، بارتكاب مجزرة في عين الرمانة الطيونة التي شهدها لبنان مؤخرا.

النفي الجديد جاء ردا على اتهام وجهه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم لـ"القوات اللبانية".

وفي بيان وصفه حزب "القوات اللبنانية" بأنه "أعنف رد على حزب الله"، ونشره عبر صفحته في "فيسبوك"، أعربت الدائرة الإعلامية في تلك القوات عن أسفها لتصريح قاسم الذي كرر فيه أن "القوات اللبنانية" ارتكبت مجزرة في تلك الحوادث، وقالت إن ذلك الاتهام يأتي خلافا "لما أظهرته التحقيقات الرسمية كلها والتي جرت في القضاء العسكري تحديدا حتى الآن".

وقال البيان إن قياديي "حزب الله" يستمرون "بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق، من مثل تصوير حادثة عين الرمانة -الطيونة وكأنها من فعل "القوات اللبنانية" في الوقت الذي تثبت فيه الأفلام والوقائع والوثائق الموجودة كلها إضافة إلى التحقيقات الرسمية التي جرت حتى الساعة، زيف هذا الادعاء".

وأضاف البيان أن "آخر من يحق له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في "حزب الله"، وسرد البيان مجموعة مما وصفها بالشواهد على ذلك منها: "محاولة عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها أكثر من مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وأضرارا مادية لا تعد ولا تحصى، وليس انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، وما بينهما 7 أيار وحوادث عين الرمانة الأخيرة". حسب بيان "القوات".

وختمت "القوات" بوصف تصريحات قاسم بأنها إمعان في زيادة التوتر، وكتبت أن "الحكمة تقتضي منا جميعا الابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة التوتر في البلد".

 

المصدر: RT

 

 

جي بي سي نيوز

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