بيان جديد من «تنظيم الاتصالات» بشأن «مشاجرة فودافون» (التفاصيل)

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استدعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل، الأحد، قيادات شركة فودافون مصر للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة، والتي تم تداولها مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور أحمد بيومي (المستخدم صاحب واقعة المشاجرة)، للوقوف على ملابسات الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين.

وشدد الجهاز، في بيان الأحد، على أن التعليمات التنظيمية والإجراءات التي يفرضها على الشركات العاملة بالقطاع هي إجراءات ملزمة ولا تهاون فيها.

من جانب آخر، اطلع الجهاز على محضر الصُلح الذي تم إبرامه بين الشركة والمستخدم والتأكد من أن عملية الصُلح تمت بشكل طبيعي وبرضا المستخدم وبدون وجود أي ضغوطات أو مؤثرات خارجية.

وأكد الجهاز على الشركات العاملة في السوق المصرية بضرورة المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور بفروعها أو من خلال مراكز الاتصالات، وضرورة تأهيل الموظفين على التعامل مع المستخدمين وفقًا للبيانات والإجراءات المقِرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

من جانبه، وجه أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدخله السريع ووقوفه على الحقيقة كاملة، مؤكدًا على أن ما حدث مع السيد أحمد بيومي هو واقعة فردية لا يصح ان تحدث ولا تمثل الشركة، وأن سياسة الشركة الخاصة بحقوق العملاء والتي كان من شأنها تقديم الخدمة لــ 44 مليون مستخدم، هو أمر لن تحيد عنه الشركة.

فيما أشار أحمد بيومي صاحب واقعة المشاجرة إلى أنه على قناعة أن ما حدث هو حادث فردي وليس حادثا مؤسسيا، وأنه على ثقة في نزاهة التحقيقات وإجراءات المراجعة الداخلية التي تجريها الشركة مع موظفي خدمة العملاء في هذا الشأن، كما أشاد أحمد بيومي بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستجابته لما حدث.