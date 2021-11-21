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ضبط تاجر سلاح بحوزته خرطوش وذخيرة في شبرا الخيمة

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ضبط تاجر سلاح بحوزته خرطوش وذخيرة في شبرا الخيمة ضبط تاجر سلاح بحوزته خرطوش وذخيرة في شبرا الخيمة

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ضبطت مديرية أمن القليوبية عاطل له معلومات جنائية يقوم بالاتجا ر في السلاح الناري في شبرا الخيمة ويتخذ من منزله وكرًا للممارسة الأعمال الإجرامية أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثانى شبرًا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير الـمرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة اعماله الإجرامية في تجارة السلاح.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه اثناء تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلى وعدد من الطلقات وهاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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