تحسن في أحوال الطقس بالقليوبية واستمرار حالة الطوارئ

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شهدت قرى ومدن القليوبية صباح اليوم تحسنا ملحوظًا في أحوال الطقس وتوقف الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس مع برودة في الجو ورياح شديدة وأنتظمت الحركة المرورية على الطرق العامه والفرعية والرئيسية مع تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

ونجحت فرق الإنقاذ والعمليات في شركة مياه القليوبية ومجالس المدن في التعامل مع كافة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة أمس وتسببت في تراكم المياه بالأنفاق والمناطق الرئيسية وعلى الطرق الرئيسية وخاصة طريق شبرا – بنها الزراعي.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياة بالمحافظة أعمال سحب مياه الأمطار على بنها – شبرا الزراعي بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية شفطها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.

ووجة «الهجان» رؤساء المدن والأحياء بسرعة التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية، التي تمر بها البلاد حفاظا على أرواح المواطنين مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.