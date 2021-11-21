محمد صلاح يفاجئ طلاب «مدارس الشبكة الفورية» المصريين واللاجئين بزيارة إلكترونية

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زار محمد صلاح نجم هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول ولاعب منخب مصر بمفاجأة طلاب إحدى مدارس البرنامج بزيارتهم إفتراضياً عبر الإنترنت، وذلك وفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فمحمد صلاح هو سفير لبرنامج «مدارس الشبكة الفورية» الذي تدعمه إحدى شركات الاتصالات الكبري مع مفوضية اللاجئين.

وتقوم مدارس الشبكة الفورية بتحويل الفصول الدراسية الحالية إلى مراكز متعددة الوسائط للتعلم، مجهزة بالكامل بشبكة الإنترنت والطاقة الشمسية المستدامة وببرنامج تدريب فعال للمعلمين.

وتم تكييف المحتوى لملائمة الطابع المحلي وهو متوافق مع المناهج الوطنية، والتي تدعم الطلاب الأقل حظاً من أجل تمكينهم من دراسة المواد الأساسية في الفصول الدراسية، والأهم من ذلك، زيادة سبل الوصول إلى الفرص الدراسية والعمل في المستقبل. ويدعم البرنامج أكثر من 129،000 طالب لاجئ ومتعلم من المجتمعات المحلية في 6 بلدان أفريقية.

وكان ظهور محمد صلاح مفاجأة غير متوقعة للطلاب، حيث تم دعوة الطلاب- بعضهم من اللاجئين والبعض الآخر من المصريين- إلى الفصل للاشتراك في مسابقة تعليمية، وتم ترتيب اللقاء من قبل مؤسسة تنمية المجتمع التابعة لشركة الاتصالات وفريق عمل برنامج «مدارس الشبكة الفورية» من المفوضية، وبدأت المسابقة باستخدام أجهزة التابلت التعليمية وإجابة إختبارات من خلال محتوى تعليمي رقمي تفاعلي معد خصيصا للطلاب، حيث طلب مدرس الفصل من الطلاب الدخول على حسابهم الخاص على أجهزة التابلت، ووجههم إلى إحدى التدريبات التي تحوى مجموعة من الأسئلة تقود الطلاب إلى ظهور محمد صلاح، وصولاً إلى آخر سؤال: «من هو نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول والمنتخب المصري؟»، والذي أجابه جميع الطلاب بفخر وسعادة، وبمجرد إجابة السؤال، تم فتح الشاشة أمام الطلاب ليظهر محمد صلاح من ليفربول في بث مباشر يتحدث مع الطلبة ليتعرف عليهم ويشاركهم الآراء والطموحات والنصائح. وكانت ردود الأفعال مذهلة من الطلبة، فجائت مشاعرهم طبيعية ومليئة بالفرحة والسعادة والفخر.

وبدأ الطلاب في الترحيب بمحمد صلاح بحماس شديد، وكان صلاح متفاعلاً مع الطلبة وسعيداً بهم وبالتعرف على قصصهم وأحلامهم، وانتهز فتى صغير اسمه عبدالرحمن الفرصة ليطرح على لاعب كرة القدم سؤالاً عن مستقبله، وقال: «أين تريد أن تذهب بعد ليفربول؟»، وقد قوبل السؤال بابتسامة عريضة من قبل محمد صلاح الذي سأل بدوره إذا ما سبق للطالب أن عمل صحفياً.

وصرح السيد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية قائلا: «نحن فخورون جدًا بشراكتنا طويلة الأمد، والتي من خلالها استطعنا إتاحة الفرصة أمام الطلاب اللاجئين والمصريين ومعلميهم للوصول إلى محتوى التعليم الرقمي والإنترنت، وتحسين جودة التعليم، مما يمنحهم الإلهام والتحفيز والفرصة لتحقيق مستقبل أفضل».

وفي حديثه عن التعليم خلال المقابلة الافتراضية، وجه محمد صلاح بعض النصائح للطلاب قائلا: «مهما كانت الصعاب والتحديات، يجب أن تجتهدوا دائما في دراستكم وتستفيدوا من التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها جيلكم حاليا ومن الطفرة التي يشهدها قطاع التعليم في الوقت الحالي، لأن التعليم هو أساس نجاح أي شخص مهما كانت طموحاته وأحلامه مختلفة.»

وتستضيف مصر أكثر من 267،000 لاجئ وطالب لجوء من 64 دولة. وبصفة عامة، فإن أكثر من 30 بالمائة من إجمالي اللاجئين هم في سن الدراسة. ويتم توفير برنامج مدراس الشبكة الفورية للاجئين والسكان المحليين على حد سواء، مما يمكّن جميع الطلاب من الحصول على تجربة التعلم المتصل والوصول إلى تعليم رقمي عالي الجودة.

تم إنشاء برنامج مدارس الشبكة الفورية في عام 2013 لمنح اللاجئين الشباب والمجتمعات المضيفة ومعلميهم إمكانية الوصول إلى محتوى التعلم الرقمي والإنترنت، وتحسين جودة التعليم في بعض من أكثر المجتمعات المهمشة في إفريقيا، وأطلقت حتى الآن 18 مدرسة ثانوية في منطقة القاهرة الكبرى برنامج مدارس الشبكة الفورية، ويجري الإعداد لتوسيعه ليشمل المزيد من المدارس. تم الوصول إلى ما يقرب من 18،000 طالب و360 مدرساً و(بشكل غير مباشر) 54،000 فرد من أفراد المجتمع في مصر. تستفيد كل مدرسة من مدارس الشبكة الفورية من الاتصال بالشبكة وإنشاء خادم محتوى محلي وتأسيس فصل دراسي لمدارس الشبكة الفورية، إضافة إلى جهاز عرض وكمبيوتر محمول ونظام مكبر للصوت وأجهزة كمبيوتر لوحية للفصول الدراسية.

ومنذ عام 2013، عاد برنامج مدارس الشبكة الفورية بالنفع على أكثر من 129،000 طالب و1،600 معلم، مما يضمن حصول اللاجئين والأطفال من المجتمعات التي تستضيفهم على فرص تعليمية معتمدة وذات جودة وذات صلة. هناك 56 مدرسة من مدارس الشبكة الفورية التي تعمل حالياً في كينيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومصر وموزمبيق.