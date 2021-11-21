5 أغذية للحفاظ على حرارة جسمك في الشتاء

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سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات، تعلن عن بداية فصل الشتاء حيث تشتد فيه الموجات الباردة بشكل كبير وقد يؤثر هذا الطقس البارد على الصحة، فتزداد نزلات البرد والأنفلونزا.

وهناك عدة طرق للحفاظ على دفء الجسم مثل ارتداء ملابس دافئة، أو من خلال شرب مشروبات ساخنة، كما هناك أيضاً عدد من الأطعمة والتوابل والتى تساعد على الحفاظ على دفء الجسم.

1- المكسرات والبذور: مثل اللوز والفول السوداني المقشرة وغير المملحة، تساعد على التدفئة ولكن بكميات قليلة حتى لا تؤدي إلى زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم، أما بذور اليقطين وبذور السمسم التي يسهل إضافتها أو أن تضاف على السلطة تساعد على إبقاء الجسم دافئًا لفترة طويلة.

2- البهارات والتوابل: تعتبر القرفة والفلفل الحار والزنجبيل والكركم والعسل الزعفران من التوابل التي تساعد على تدفئة الجسم، إذ يمكن استخدام مشروب القرفة مع الزنجبيل لعلاج نزلات البرد والتهابات الصدر وعلاج آلام المفاصل، كما يمكن استخدام الزنجبيل مع عصير الليمون والعسل لتخليص الجسم من السموم وترسبات الأدوية، بالإضافة إلى قدرة الزنجبيل على الإحساس بالدفء في ليالي الشتاء الباردة.

3- الفلفل الأسود أو الأبيض يساعدان في الحفاظ على دفء الجسم في الشتاء، فنجد أن المواد المؤكسدة الموجودة به تساعد أيضًا في مكافحة السعال والبرد في الشتاء، فعندما تأكل الفلفل الحار تجد أنك تتعرق بعد تناوله، إذ يعمل على رفع درجة حرارة الجسم، ويساعد أيضا في محاربة نزلات البرد والأنفلونزا.

4- البصل والثوم لا تقتصر فائدتهما على تدفئة الجسم فقط ولكن يساعدان أيضا على المحافظة على صحة الجسم، فالقليل من الثوم والبصل مع الخضروات في السلطة، يساعد على علاج الزكام ويقلل من نسبة الكوليسترول ويقضي على الخلايا السرطانية في الجسم.

5- البيض واللحوم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج، لها تأثير التدفئة على الجسم، نظرًا لاحتوائها على البروتينات التي لها تأثير حراري يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.