أخبار عاجلة

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد حماقي يشغل أجواء الإسماعيلية في حفل بحضور الآلاف (صور)

Print
محمد حماقي يشغل أجواء الإسماعيلية في حفل بحضور الآلاف (صور) محمد حماقي يشغل أجواء الإسماعيلية في حفل بحضور الآلاف (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في احدي الفنادق الكبري بالإسماعيلية وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وأشعل حماقي أجواء الحفل رغم برودة الجو بمجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور مثل «ناويها، ظلموني، نفسي ابقي جنبه، زيها مين، مابلاش» وغيرها من الأغاني، والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.

وحرص حماقي في نهاية الحفل على توجيه الشكر للمنتج اكل القائمون على الحفل وفرقته الموسيقية والجمهور أيضا، كما تم تكريم حماقي من قبل إدارة الفندق.

يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا مؤخرا حفلين في جامعة الدلتا وأحد فنادق الإسكندرية من تنظيم المنتج وليد منصور في يومين متتاليين وحققوا نجاحا كبيرا وحظي الحفلين بحضور جماهيري ضخم.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد «يافاتني» وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا