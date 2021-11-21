محمد حماقي يشغل أجواء الإسماعيلية في حفل بحضور الآلاف (صور)

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أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في احدي الفنادق الكبري بالإسماعيلية وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وأشعل حماقي أجواء الحفل رغم برودة الجو بمجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور مثل «ناويها، ظلموني، نفسي ابقي جنبه، زيها مين، مابلاش» وغيرها من الأغاني، والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.

وحرص حماقي في نهاية الحفل على توجيه الشكر للمنتج اكل القائمون على الحفل وفرقته الموسيقية والجمهور أيضا، كما تم تكريم حماقي من قبل إدارة الفندق.

يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا مؤخرا حفلين في جامعة الدلتا وأحد فنادق الإسكندرية من تنظيم المنتج وليد منصور في يومين متتاليين وحققوا نجاحا كبيرا وحظي الحفلين بحضور جماهيري ضخم.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد «يافاتني» وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.