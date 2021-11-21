بقيمة 200 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال المخدرات في شراء العقارات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 14 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط 14 شخصا لأربعة منهم معلومات جنائية بمحافظة مطروح، لقيام 5 منهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وأكدت التحريات إيداع المتهمين جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وحسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.