أخبار عاجلة

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بقيمة 200 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال المخدرات في شراء العقارات

Print
بقيمة 200 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال المخدرات في شراء العقارات بقيمة 200 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال المخدرات في شراء العقارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 14 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط 14 شخصا لأربعة منهم معلومات جنائية بمحافظة مطروح، لقيام 5 منهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وأكدت التحريات إيداع المتهمين جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وحسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا