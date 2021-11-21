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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، ،إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي.

جري الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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