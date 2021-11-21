كيف تحصل على حياة كريمة؟.. خبير صحة نفسية وأسرية تجيب

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في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا بالريف المصرى.

حيث قدمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بمجمع مدارس أبوجندير بمركز إطسا بالفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان.

تضمنت الفعاليات لقاء توعوي بعنوان «الإرشاد الأسري وتعديل السلوك» للدكتورة سما محمد اخصائي الصحة النفسية والتربية الأسرية، والتي تحدثت عن الإرشاد الأسري وكيفية تربية الأبناء بالطرق السليمة والتعامل مع سلوكيات الأطفال المختلفة ككثرة البكاء المستمرة.

كما تحدثت عن تمييز الأبناء والاعتماد على فرد واحد بالمنزل مما يؤثر على صحته النفسية، بجانب حديثها عن فرط الحركة عند الأطفال وطريقة التعامل معه.

وفى الجانب الفنى أقيمت مجموعة من الورش الفنية لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، ونفذ المدرب محمد عبدالرحمن ورشة رسم حر مع الأطفال، كما تم تنفيذ ورشة أشغال يدوية من الخرز تدريب أماني عبدالتواب، وسارة الجندي، آسيا رجب، بجانب فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة اداراها الشاعر عبدالكريم عبدالحميد، بالإضافة إلى ورش تعليم أساسيات الرسم وعجينة السيراميك.

اختتم اليوم بعرض مسرحي بعنوان «موجة وتر» بطولة فناني ورشة مشروع «ابدأ حلمك» الذي أقامته الهيئة لاكتشاف لدعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

العرض إخراج إميل ألفونس، اعقبة قصيدة شعرية للشاعر محمد ربيع عضو نادي أدب اطسا، بجانب عرض مسرح لعرائس الماريونت، تدريب أحمد السلاموني، أحمد صلاح.

وأقيمت الفعاليات بحضور كل من حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة، مدير عام ثقافة الفيوم، عبدالحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بأبوجندير.