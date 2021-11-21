«مع هاني شاكر أن في ناس مينفعش تغني» .. عمر كمال يكشف رأيه في قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

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كشف المطرب عمر كمال، عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على شاشة MBC مصر: «عندي حل للخناقة الدايرة، دلوقتي المهرجانات سيطرت على الساحة كلها، لأن النهاردة مفيش تنظيم ومفيش احتواء للمهرجانات، والنجوم الكبار بتعمل أغانى بتكلفة كبيرة ولكن مطرب المهرجانات بلاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 مهرجانات».

وأضاف :«أنا مع أستاذ هاني شاكر جدا في اللى عملوه في جزئية، فعلا في كلام مينفعش يتقال وفي ناس مينفعش تغني، لكن في حتة تانية لازم نقنن المهرجانات، زى ماحنا قننا الراب وعملنا للراب شعبة، لازم نوافق على المهرجانات».

وتابع :«اتعلمت الأدب بعد ما اتوقفت 9 شهور بسبب لفظ» خمور وحشيش «في أغنية» بنت الجيران«،

كان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على (الشهير بمسلم)، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».