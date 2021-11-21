عبدالظاهر السقا : علي ماهر قائد سفينة فيوتشر .. وصفقاتنا مدروسة وليست عشوائية

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قال عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إن فريقه يبحث عن استمرار النتائج الجيدة في مسابقة الدوري وتحقيق نتائج متميزة.

وأضاف عبدالظاهر السقا خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،: «لم نتمم صفقاتنا والجهاز الفني بقيادة على ماهر، بشكل عشوائي وكل خطواتنا مدروسة، والتعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق فنيا، جاء بعد ما قدمه من نتائج جيدة في الموسم الماضي».

وواصل: «علي ماهر قائد سفينة فيوتشر، والكل شريك في النجاح، وسعد سمير وجنش ومروان محسن لهم دور كبير مع الفريق لخبراتهم الكبيرة».

وأكمل: «باب منتخب مصر بات مفتوحا أمام الجميع، وسعيد جدا لوجود ثلاث لاعبين من فيوتشر بالمنتخب، على ماهر قال للاعبي فيوتشر أريد لاعبين يشاركون في المنتخب، وهو ما حفز نجومنا على التألق».