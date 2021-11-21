خالد الغندور يرشح لاعب مفاجأة للانضمام للزمالك

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رشح الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، لمسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع عبدالله ياسين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«نصيحة للزمالك عايزين لاعب رقم ٨ ومهاري جدا مافيش غير عبدالله ياسين لاعب المقاولون لاعب رائع ولعبه يشبه فرجاني ساسي».

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة في مركز خط الوسط، بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، في نهاية الموسم الماضي، وانتقاله إلى نادي الدحيل القطري، في صفقة انتقال حر، وفشل النادي الأبيض في تعويض رحيل اللاعب التونسبي، بعد منعه من القيد لفترتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية أزمة حسام أشرف، وتوقيعه لأحد الاكاديميات الكاميرونية.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.