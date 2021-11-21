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أكد الإعلامى مجدى عبدالغنى، إن محمد أبوجبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن العصيان على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بعدما تم استبعاده من المشاركة اساسيًا أمام الإسماعيلى وتم الاعتماد على محمد عواد.

وقال مجدي عبدالغنى في تصريحات تليفزيونية إن أبوجبل اعترض بشدة على كارتيرون في معسكر مباراة الإسماعيلى وطلب اللعب لضمان ضمه لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب، إلا إن المدرب رفض وتمسك بمشاركة عواد.

وأضافة أنه عقب المباراة مباشرة قام أبوجبل، بمغادرة جروب الواتس أب الخاص بالفريق كنوع من الاعتراض على كارتيرون، ورغم ذلك قام المدرب بضم الحارس لقائمة البنك الأهلى دون اتخاذ أي اجراء ضده.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.