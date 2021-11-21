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أكد عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لا يرغب في وجود مدرب مساعد له حتي الآن ومتمسك بوجوده جميع أفراد الجهاز.

وقال أبوالعز في تصريحات تليفزيونية، إن المدرب يعمل بأريحية كاملة مع الجهاز المعاون، مؤكدا أنه يتعامل معه عن طريق الحديث باللغة الإنجليزية .

وأكد المدير الإداري أنه رغم أزمة القيد إلا أن هناك عدد كبير من اللاعبين الشباب مع الفريق الأبيض سيدعمون الفريق في الفترة المقبلة.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الإسماعيلي، بهدفين نظيفين.