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إعلامي يكشف قرار موسيماني بشأن تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر

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إعلامي يكشف قرار موسيماني بشأن تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر إعلامي يكشف قرار موسيماني بشأن تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر

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أكد الإعلامى مجدى عبدالغني، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض فكرة تدعيم الجبهة اليسرى للفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد التأكد من رحيل محمود وحيد، في الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك أصوات ظهرت في الاهلي تُطالب بالتعاقد مع ظهير أيسر بعد إقتراب رحيل محمود وحيد في يناير إلى طلائع الجيش.
وأضاف أن المدير الفني للأهلي أكد رفضه فكرة التعاقد مع ظهير أيسر خاصة وأن الفريق يضم كريم فؤاد المُنضم الصيف الماضي من النجوم بجانب أيمن أشرف الذي يلعب في خط الدفاع لكنه قادر على اللعب كظهير أيسر.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الاثنين، على غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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