★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل الاتفاق بين مسؤولي اتحاد الكرة، والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال: «كيروش اتفق مع مسؤولي اتحاد الكرة على بلوغ كأس العالم ٢٠٢٢ فقط، دون التطرق لمشاركة المنتخب في كأس العرب أو كأس الأمم الأفريقية».

وأكد أن كيروش أبدي غضبه من مطالبة البعض له بالفوز بكأس العرب، والبطولة الأفريقية، خصوصا أن الاتفاق معه لم ينص على ذلك.

وألمح الإعلامي إلى إمكانية رحيل كيروش عن المنتخب، إذا ما أصر مسؤولي الاتحاد على محاسبته على نتائج المنتخب في البطولات المقبلة.