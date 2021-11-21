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إعلامي يعلن رحيل كيروش عن

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إعلامي يعلن رحيل كيروش عن المنتخب إعلامي يعلن رحيل كيروش عن

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كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل الاتفاق بين مسؤولي اتحاد الكرة، والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب .

وقال: «كيروش اتفق مع مسؤولي اتحاد الكرة على بلوغ ٢٠٢٢ فقط، دون التطرق لمشاركة في كأس العرب أو كأس الأمم الأفريقية».
وأكد أن كيروش أبدي غضبه من مطالبة البعض له بالفوز بكأس العرب، والبطولة الأفريقية، خصوصا أن الاتفاق معه لم ينص على ذلك.

وألمح الإعلامي إلى إمكانية رحيل كيروش عن المنتخب، إذا ما أصر مسؤولي الاتحاد على محاسبته على نتائج المنتخب في البطولات المقبلة.

المصرى اليوم

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