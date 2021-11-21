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علق الإعلامي مفيد فوزي، على مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهى فعاليته منذ شهر واحد فقط، قائلا:«ما هو إلا سجادة حمراء، وقليل من الفن».

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامجها «نص كلام» الذي يذاع على شاشة النهار .

وحول أن المهرجان خاص بالأزياء فقط، رد قائلا: «الظهور العارية أجمل».

وأضاف: «يمكن في مصر في درجة كبيرة من الحياء الشرقي، والناس اعتادت تتفرج في مهرحان الجونة على السجادة الحمراء فقط، مش بيحصل أبدا نوع من النقاش حول الأفلام المعروضة، النقد قليل بل قد يكون منعدم، وأبرز ما في الجونة السجادة الحمراء».

وتابع: «حواري مع الفنان عمرو دياب، كان نوعًا من الرغبة لأعرف من هو هذا الفتى، حيث كنت مسكونًا بجماليات الغناء الحقيقي، وعبدالحليم حافظ، وغير مسكون بأغنية «ميال».

وأستكمل : «نجاح عمرو دياب اجتماعي بشدة وليس فنيًّا، ولم تتغير صورته عندي، ومفيش فنان تؤرخ عليه عواطفي كما حدث لعبدالحليم، ومفيش الفنان اللي بكاني في لحظة المحنة أيام النكسة زي»عدى النهار«.

وأختتم :«علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب بنسبة 100%، ودينا كممثلة جيدة، ولكن كظهور اجتماعي لها مع عمرو دياب لو لي قرار لجذبتها وقلت لها خدي يا بت وشوفي شغلك، ولو كنت بابا دينا الشربيني كنت ضربتها علقة.