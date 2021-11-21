"سبق" في أسبوع: إعلان مشروعات استثنائية.. "أوكساچون" والمدينة غير الربحية تنقلان المملكة للعالمية

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ضربات قاصمة للفساد.. وخطوة كبيرة للأخضر نحو مونديال 2022

كان الأسبوع الماضي استثنائيًا بكل تفاصيله، فقد شهد ولادة مشروعات تنموية عكست ركض المملكة نحو العالمية، فحضرت السعودية على المسرح الدولي من بوابة الاقتصاد والبيئة ودعم القطاع الثالث، وعززت جهودها في الحفاظ على المناخ، كتأسيس أول مدينة غير ربحية، وإعلان مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، إلى جانب إحكام القبضة على الفساد وملاحقة لصوص المال العام، وجهود الجهاز الأمني لضبط متحرشٍ وآخر تلفظ على نساء.

وعلى المستوى الرياضي قطع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال قطر، بتغلبه خارج أرضه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد.

وعسكريًا، أعاد التحالف السعودي باليمن انتشاره بالساحل الغربي باليمن، وتموضعت القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.

المدينة والدمام.. القبض على متحرش وآخر تلفظ على النساء

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، حددت هوية شخص وألقت القبض عليه، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على مواطن تلفّظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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"التحالف": إعادة انتشار بالساحل الغربي يوائم الاستراتيجية العسكرية باليمن

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، واتسمت عملية إعادة التموضع بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له، وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف".

https://sabq.org/KmcnWv

وزراء داخلية "التعاون الخليجي": أمن واستقرار دول المجلس واحد في مواجهة الإرهاب

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثامن والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

https://sabq.org/CNyKgV

ولي العهد يُعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية " –حفظه الله–، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

https://sabq.org/3Gz7Fd

"الحصيني": ما يزال كثيرون لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام!

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إنه -مع الأسف- ما يزال الكثير لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام، مشيرًا إلى أن مكيفات البيوت والمساجد أصبحت باردة جدًا.

https://sabq.org/3sLFfz

محتجون على ترشُّح نجل "القذافي" للرئاسة يغلقون مراكز انتخابية غرب ليبيا

أغلق سكان محتجون على ترشُّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، عددًا من المراكز الانتخابية في غرب ليبيا، في أول مؤشر ملموس على تهديد إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يومًا.

https://sabq.org/t5snDS

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد أبرز مخالفات تطبيق الفوترة الإلكترونية وغراماتها

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا" التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م.

https://sabq.org/X4DWy6

برئاسة الملك.. "مجلس الوزراء" يوافق على قواعد عمل لجنة اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة

‏‫عقد مجلس الوزراء، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومن أبرز القرارات الموافقة على قواعد عمل لجنة مراكز فحص العمالة، والسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

https://sabq.org/dTDnxR

ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية أوكساچون أكبر تجمع صناعي عائم في العال

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكّل خطوة أخرى ضمن مخطط "نيوم" الرئيس، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لاستراتيجية "نيوم" المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

https://sabq.org/w3HFDb

"نزاهة": تورُّط 3 من رابطة العالم الإسلامي ومدير مشروعات و3 موظفي بنك وكاتب عدل وإعلانات تواصل مخالفة

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

https://sabq.org/QbK7NV

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

قطع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال قطر بتغلبه خارج أرضه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت الثلاثاء الماضي على "ملعب ماي دينه" ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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"صندوق الاستثمارات العامة" يرفع ملكيته في السوق الأمريكي إلى 43.4 مليار دولار

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة، حيازاته من الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا، لتصل إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، مضيفًا أسهمًا في مجموعة علي بابا وشركتَي وول مارت وبنترست.

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بعد شائعة الغرامة والسجن.. "زمزمي": الإزالة من قروب الواتساب لا تعرّض للمساءلة القانونية

نفى الدكتور إبراهيم زمزمي، المحامي والمستشار القانوني والأستاذ المتعاون بكلية القانون بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مشرف مجموعة الواتساب للمساءلة القانونية في حال حذف أحد الأعضاء من القروب، والتي تصل إلى السجن والغرامة.

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