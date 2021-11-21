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ناصر النني: والدة محمد أوصته بختام مسيرته في الأهلي .. وهذه حقيقة فسخ عقده مع أرسنال

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ناصر النني: والدة محمد أوصته بختام مسيرته في الأهلي .. وهذه حقيقة فسخ عقده مع أرسنال ناصر النني: والدة محمد أوصته بختام مسيرته في الأهلي .. وهذه حقيقة فسخ عقده مع أرسنال

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قال ناصر النني والد اللاعب محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، إنه ليس لديه مانع في لعب نجله للنادي الأهلي حال عودته لمصر، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ناصر النني خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «أرحب بانتقال محمد، إلى صفوف الأهلي في الفترة المقبلىة»، موضحًا أن والدة اللاعب، اوصته بختام مسيرته الكروية في النادي الأهلي.

وأشار والد النني، أن اللاعب مستمر مع ناديه، ولم يحدث أي مناقشات حول فسخ عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، خاصة أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، أشاد به أكثر من مرة.

يُذكر أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت في الأيام الماضية، أن نادي أرسنال قرر فسخ التعاقد مع محمد النني، خلال يناير المقبل، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي جالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي.

المصرى اليوم

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