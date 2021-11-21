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ميدو يُحذر من أزمة في بسبب الشناوي .. ويؤكد: استبعاد طارق حامد «لغز»

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ميدو يُحذر من أزمة في المنتخب بسبب الشناوي .. ويؤكد: استبعاد طارق حامد «لغز» ميدو يُحذر من أزمة في بسبب الشناوي .. ويؤكد: استبعاد طارق حامد «لغز»

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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عدم وجود حارس مرمى صاحب خبرة ينافس محمد الشناوي في منتخب أمر يمثل أزمة للشناوي.

وقال ميدو في تصريحات عبر فضائية «المحور» : «الشناوي سيخسر الكثير بعد قرار الجهاز الفني للمنتخب باستبعاد محمد أبوجبل ومحمد بسام من قائمة بطولة كأس العرب»، مضيفا: «يجب أن يكون للشناوي حارس منافس بقوة ويملك خبرات ويستطيع منافسته سواء أبوجبل أو بسام أو محمد عواد».

وتابع: «من أهم أسباب اهتزاز مستوى الشناوي في بعض اللقاءات ضعف مستوى الحارس البديل في الأهلي»، مشيرًا إلى أنه لا يقلل من قدرات محمد صبحي أو محمود جاد ولكن يكفي أحدهما في .

وأشار أن استبعاد طارق حامد، لاعب خط وسط من قائمة المنتخب لغز غير مبرر، مؤكدًا أن طارق، لاعب مهم ومؤثر وقرار استبعاده غير مفهوم بالمرة.

المصرى اليوم

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