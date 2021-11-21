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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عدم وجود حارس مرمى صاحب خبرة ينافس محمد الشناوي في منتخب مصر أمر يمثل أزمة للشناوي.

وقال ميدو في تصريحات عبر فضائية «المحور» : «الشناوي سيخسر الكثير بعد قرار الجهاز الفني للمنتخب باستبعاد محمد أبوجبل ومحمد بسام من قائمة بطولة كأس العرب»، مضيفا: «يجب أن يكون للشناوي حارس منافس بقوة ويملك خبرات ويستطيع منافسته سواء أبوجبل أو بسام أو محمد عواد».

وتابع: «من أهم أسباب اهتزاز مستوى الشناوي في بعض اللقاءات ضعف مستوى الحارس البديل في الأهلي»، مشيرًا إلى أنه لا يقلل من قدرات محمد صبحي أو محمود جاد ولكن يكفي أحدهما في المنتخب.

وأشار أن استبعاد طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك من قائمة المنتخب لغز غير مبرر، مؤكدًا أن طارق، لاعب مهم ومؤثر وقرار استبعاده غير مفهوم بالمرة.