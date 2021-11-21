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قال اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي، إن المستوى المميز الذي يقدمه فريقه هذا الموسم يرجع فترة الإعداد الجيدة التي خاضها تحت قيادة خالد جلال.

وأضاف أشرف نصار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن البنك الأهلي خاض فترة اعداد جيدة استعدادا لمسابقة الدوري ونتمنى استمرار النتائج خلال المباريات القادمة«.

وتابع:«جميع مباريات الدوري صعبة ونجتهد لحصد النقاط الثلاث في كل لقاء نخوضه، والبنك الأهلي يفتقد كريم بامبو ودوره مع الفريق مؤثر في الموسم الماضب».

وواصل :«انضمام أحمد ياسين ومشاركته مع منتخب مصر أمر جيد، وشرف كبير وتحدي لباقي اللاعبين، ونتمنى انضمام أكثر من لاعب بالبنك الأهلي في بطولة الأمم الإفريقية».