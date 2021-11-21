بعد زواجه الثاني .. رضوى الشربيني تفتح النار على «بيج رامي»

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شنت الإعلامية رضوى الشربيني، هجموما حادا على الكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبياد 2021، بعد زواجه الثاني.

ونشرت «الشربيني» عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، وعلقت عليها قائلة :«يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها».

كان بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى.

والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة أولمبيا للعام الثاني على التوالي في بطولة كمال الأجسام.