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أصغر مرشحة لمجلس إدارة الأهلي: طموحي رئاسة النادي في المستقبل ()

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أصغر مرشحة لمجلس إدارة الأهلي: طموحي رئاسة النادي في المستقبل (فيديو) أصغر مرشحة لمجلس إدارة الأهلي: طموحي رئاسة النادي في المستقبل ()

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قالت المهندسة مي عاطف، المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، إنها لديها طموح في المستقبل أن تكون رئيسًا للقلعة الحمراء.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث محمود الخطيب، والإشادة بها فخر لها، مشيرة إلى أنه مهتم بوجود المرأة داخل المجلس.

وتابعت المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي بقائمة محمود الخطيب، أنها تسعى للوصول إلى أفكار يمكن تحقيقها لخدمة أعضاء النادي الأهلي.

وأوضحت مي عاطف، أنها كانت ضمن الفريق المعماري المشارك لاستادات مونديال 2022، وتحلم بالمشاركة في حلم الأهلي.

المصرى اليوم

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