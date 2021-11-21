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الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق

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الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق
في ختام الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

يحل الاتفاق (الثالث عشر - 10 نقاط) ضيفًا مزعجًا على نظيره الحزم (الحادي عشر - 10 نقاط)، وذلك على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

إنه لقاء عنوانه "فض الشراكة"، والهروب من ذيل القائمة، والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

وعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يستضيف أبها (الخامس عشر - 10 نقاط) نظيره الأهلي (السابع - 15 نقطة).

الأهلي يأمل بالعودة بنقاط المباراة من أجل الاقتراب أكثر من مربع الكبار، فيما يسعى أبها للابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي آخر مواجهات الجولة، وعلى أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، يحل التعاون (الثاني عشر - 10 نقاط) ضيفًا على نظيره الباطن (المركز الأخير - 9 نقاط).

مواجهة صعبه تنتظر الطرفين، كما أن فارق النقطة سيُشعل اللقاء.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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