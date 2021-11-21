6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة

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يمكن أن يعتقد البعض أنه يمكنهم منع أنفسهم من النوم أثناء القيادة رغم شعورهم بالنعاس، لكن في الحقيقة لا يمكنهم ذلك، فمن الممكن أن يحدث ذلك إذا كنت تقود لمسافات طويلة، أو تسافر ليلاً، أو محرومًا من النوم، أو تقود بمفردك، لذلك إليك بعض النصائح التي تساعدك.
جرب هذه النصائح من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، في نيويورك.
- لا تقود بمفردك لمسافات طويلة، فإذا كان لديك رفيق في قيادتك، فسيكون لديك شخص للتحدث معه.
- نل قسط كافٍ من النوم، لأنه من المتوقع أن تغفو على أثناء القيادة في حالة نومك أقل من 8 ساعات في الليلة السابقة.
- لا تبدأ الرحلة في نفس الوقت الذي اعتدت النوم فيه، لأن لن تكون مستعد وترغب في النوم.
- ارفع رأسك دائماً ولا تسترخي.
- نل قسطًا من الراحة كل ساعتين على الأقل.
- تناول كوبين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة.