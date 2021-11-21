أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة

Print
6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة 6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكن أن يعتقد البعض أنه يمكنهم منع أنفسهم من النوم أثناء القيادة رغم شعورهم بالنعاس، لكن في الحقيقة لا يمكنهم ذلك، فمن الممكن أن يحدث ذلك إذا كنت تقود لمسافات طويلة، أو تسافر ليلاً، أو محرومًا من النوم، أو تقود بمفردك، لذلك إليك بعض النصائح التي تساعدك.

جرب هذه النصائح من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، في نيويورك.

  1. لا تقود بمفردك لمسافات طويلة، فإذا كان لديك رفيق في قيادتك، فسيكون لديك شخص للتحدث معه.
  2. نل قسط كافٍ من النوم، لأنه من المتوقع أن تغفو على أثناء القيادة في حالة نومك أقل من 8 ساعات في الليلة السابقة.
  3. لا تبدأ الرحلة في نفس الوقت الذي اعتدت النوم فيه، لأن لن تكون مستعد وترغب في النوم.
  4. ارفع رأسك دائماً ولا تسترخي.
  5. نل قسطًا من الراحة كل ساعتين على الأقل.
  6. تناول كوبين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا