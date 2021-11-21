6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة

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يمكن أن يعتقد البعض أنه يمكنهم منع أنفسهم من النوم أثناء القيادة رغم شعورهم بالنعاس، لكن في الحقيقة لا يمكنهم ذلك، فمن الممكن أن يحدث ذلك إذا كنت تقود لمسافات طويلة، أو تسافر ليلاً، أو محرومًا من النوم، أو تقود بمفردك، لذلك إليك بعض النصائح التي تساعدك.

جرب هذه النصائح من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، في نيويورك.