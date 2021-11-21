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في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب

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في ختام الأسبوع الأول من

خطف الفارس عبدالله شربتلي المركزَيْن الأول والثالث في الشوط الرئيسي "الفئة الكبرى"، والأول في الشوط الخامس للمستوى المتوسط، والأول في الشوط الرابع، في ختام الأسبوع الأول من بطولة جولات الرياض لقفز الحاجز الدولية اليوم "السبت"، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 180 فارسًا وفارسة في نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

وحقق شربتلي المركز الأول في الشوط السادس لفئة "3 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر" بزمن 81.70 ثانية بجواده "هنتر"، فيما حقق المركز الأول في الشوط الخامس فئة "3 نجوم ـ ارتفاع 1.35 متر" بزمن 63.14 ثانية بجواده "لاري".

ونال الفارس الأردني إبراهيم بشارات المركز الثاني في الشوط السادس بزمن 79.96 ثانية، وفيما جاء الفارس شربتلي ثالثًا بزمن 80.04 ثانية برفقة جواده "رينيسين".

وفي الشوط الخامس للمستوى المتوسط لـ"فئة 3 نجوم ـ ارتفاع 1.35 متر" ظفر الفارس الأردني نصوح كيالي بالمركز الثاني بزمن 66.11 ثانية، وفي المركز الثالث الفارس مشاري الحربي بزمن 66.85 ثانية.

وكانت المنافسات قد انطلقت بجولة "الجائزة الصغرى"، وتُوِّج بالمركز الأول الفارس عبد الله الغامدي بزمن 54.59 ثانية، وحل ثانيًا الفارس عبد العزيز الحقباني بزمن 60.65 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد الحميدان بزمن 60.65 ثانية.

إما في شوط فئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عامًا) فتوّجت الفارسة الأميرة وطفاء آل سعود بالمركز الأول بزمن 87.53 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس الجزائري عبد القادر بياطة بزمن 87.57 ثانية، وحل ثالثًا الفارس عبد العزيز العيد بزمن 86.04 ثانية.

وفي جولة الفرسان المبتدئين تُوّج بالمركز الأول الفارس بدر الحارثي بزمن 77.24 ثانية، وحل ثانيًا الفارس فيصل باكسري بزمن 78.18 ثانية، وجاءت الفارسة الأميرة العنود بنت عبد الله في المركز الثالث بزمن 85.14 ثانية.

وفي الشوط الرابع للمستوى المتوسط لفئة "النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر" حقق الفارس شربتلي المركز الأول بزمن 60.79 ثانية برفقة جواده "بيو ليميت"، وجاء ثانيًا الفارس الأمير فيصل آل سعود بزمن 74.41 ثانية، وحل ثالثًا الفارس ناصر البقمي بزمن 61.81 ثانية بوجود أربعة أخطاء.

وينطلق الخميس المقبل الأسبوع الثاني من بطولة "جولات الرياض" لقفز الحاجز الدولية (الأخيرة) لفئة "ثلاث نجوم" بإقامة 16 شوطًا على مدى ثلاثة أيام متتالية، من بينها شوط مؤهل لنهائيات المقبلة؛ إذ لن يقتصر الحدث على التنافس في الفروسية، بل ستكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وستكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، إضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم.

رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

في ختام الأسبوع الأول من

في ختام الأسبوع الأول من

في ختام الأسبوع الأول من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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