تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام والإنجاز يصل (90%)

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"الوقداني": أعمال التشطيبات بلغت (98%) وتركيب الأسقف (100%)

شارفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف و(6) منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة, حيث وصلت نسبة الانتهاء منها ما يقارب الــ 90 %.

وكشفت وكالة المشروعات والدراسات الهندسية أنه بالتزامن مع شدة جائحة كورونا وفترة تعليق العمرة وقلة أعداد المصلين كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بما يزيد على (88.5 %) مشيرًا إلى أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت (98 %) كما شملت تركيب الأسقف بنسبة (100 %) .

وأفاد المهندس الوقداني بأن أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من (87.3 %) و(92.1 %) لمنارتي باب العمرة, كذلك الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة (39 %)، وتركيب سقف البوابة بنسبة (100 %), فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بمنارتي باب الفتح (87.3 %).

وبيّن المهندس الوقداني أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشروعات بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف (50 %), والدور الأرضي (30 %)، وبلغت (5 %), في الدور الأول.

وأضاف الوقداني أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز (85 %)، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة (100 %)، أما الواجهات الشمالية (70 %).

وأبان أن أعمال الانتهاء من الــ (6) منارات يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي لها إلى (19) منارة، إذْ تجسد رعاية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- وصولاً للعهد الزاهر للملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبينًا أن هذه التوسعات العملاقة الكبرى لم يسبق لها مثيل منذ 1400 سنة.

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